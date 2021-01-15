ضبط 1222 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الجهود عن ضبط 1222 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط (4،131 طن أسماك "ماكريل – بورى") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط (23،485 طن "زيت طعام – خل - طحينة" معبأ داخل براميل وجراكن بدون مستندات "مجهولة المصدر")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.ونجحت الجهود في ضبط (6،396 طن نشا وألوان صناعية معبأ داخل عبوات وأجولة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 6000 عبوة صلصة، مربى" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائي، 1،3 طن سكر تمويني مدعم) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق تم تجميعها دون وجه حق، لاستخدامها في إنتاج السلع الغذائية قدرت بقيمة مالية 11050جنيها، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المربى والصلصة بدون ترخيص، بمحافظة كفر الشيخ.وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن زيتون مخلل) معبأ داخل براميل وغير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.كما أثمرت الجهود عن ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية لاستيلائه على مبلغ8 ملايين و950 ألف و850 جنيها أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.وضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ 173 ألف و865 جنيها، وضبط (17،150 قطعة كمامة طبية – جوانتى – سرنجات" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الجيزة.ونجحت الجهود في ضبط (7 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.