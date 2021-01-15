روسيا تعول على تعاون إدارة بايدن بشأن الحد من التسلح

أعربت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن آمال موسكو في أن تظهر إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نيتها في التعاون مع روسيا بشأن الحد من التسلح.وقالت المتحدثة الروسية للصحفيين، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة "نحن نعول على استعداد رئيس الإدارة الأمريكية اتخاذ خيار لصالح التعاون البناء في هذا الشأن "الحد من التسلح" وغيرها من قضايا الأمن الدولي".وفي سياق متصل، أعربت زاخاروفا، عن أسف موسكو لفشلها في إصلاح العلاقات مع الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن مخاطر تدهورها أكثر لا تزال قائمة.وقالت في هذا الصدد: "لم يتم تطبيع الحوار مع الإدارة الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية، حتى أن واشنطن تمكنت من وضعنا على قائمة أعداء أمريكا الخاصين".