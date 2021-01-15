الفلبين: 2048 إصابة جديدة بكورونا و137 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل ألفين و48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 496 ألفًا و646 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار"، أن 551 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 459 ألفًا و737 متعافيًا، في حين توفي 137 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و876 وفاة.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة بكورونا في مدينة دافاو تليها بانجاسينان ثم مدينة مانيلا وليتي.