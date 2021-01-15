نائب محافظ المركزي الصيني: سنقدم الدعم الضروري للتعافي الاقتصادي لبلدنا

قال تشن يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة إن السياسة النقدية للصين ستقدم الدعم الضروري للتعافي الاقتصادي للبلاد في 2021.وأضاف تشن في مؤتمر صحفي أن السياسة المالية الحصيفة للصين ستكون أكثر مرونة واستهدافا وملائمة هذا العام، وأن البنك المركزي سيعطي الأولوية للاستقرار ويتجنب إجراء أي تحول مفاجئ.