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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«هدنة الفيضة الكبرى».. طقس مستقر في ثاني أيام أشد النوات بالإسكندرية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:36 ص
الفيضة الكبرى
الفيضة الكبرى
شيماء حمودة
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استقرت الأحوال الجوية في ثاني أيام نوة الفيضة الكبرى، والتي استقبلتها الإسكندرية بالأمس، والتي تعد من أشد النوات الشتوية على عروس البحر المتوسط.

وشهدت الإسكندرية أمس هطول أمطار غزير وانخفاض درجات الحرارة مصحوبا برياح شديدة جنوبية غربية، تستمر 6 أيام، متسببة في فيضان البحر وارتفاع كبير في منسوب موج البحر.

- استعدادات المحافظة

واستعدت محافظ الإسكندرية ورفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى انخفاض في درجات الحرارة،، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء.

وشدد الشريف علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

- تحذيرات المحافظة

أهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر واتباع عدة تعليمات حفاظا على سلامتهم وذلك أثناء النوة بتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتي الإثنين القادم، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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