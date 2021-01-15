ويلز تمنع الرحلات من دول أمريكا الجنوبية بسبب «كورونا البرازيلي»

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، انضمام مقاطعة ويلز البريطانية إلى إنجلترا فيما يخص قرار حظر السفر الجوي من مساحات شاسعة من دول أمريكا الجنوبية، وسط مخاوف متزايدة من سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في البرازيل.وقال هانكوك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إنه سيتم منع هبوط الطائرات القادمة من أوروجواي وبارجواي والأرجنتين وبوليفيا وبيرو وكولومبيا والبرازيل وتشيلي وغينيا الفرنسية وسورينام.يذكر أن وزير النقل البريطاني جرانت شابس صرح بأنه اتخذ قرارا عاجلا بحظر السفر من البرتغال أيضا نظرًا لعلاقات السفر القوية مع البرازيل؛ حيث يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة البريطانية استبعاد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من ألا يكون إجراءات الإغلاق الحالية كافية للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا".