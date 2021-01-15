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عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 35 قتيلا

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:19 ص
جريدة الدستور
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ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية، اليوم الجمعة، إلى 35 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا وفقا لوسائل إعلام روسية،:"إن زلزال قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر عدد من المباني"، لافتة إلى أن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب المئات في مدينة ماجيني، بالإضافة إلى عدد من الوفيات والإصابات والمفقودين في مقاطعة ماموجو المجاورة، حيث انهار مستشفى وحوصر عدد من الأشخاص داخله.

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت الوكالة إن الآلاف فروا من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من فجر اليوم بالتوقيت المحلي، وأن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 60 منزلا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 637 في مدينة ماجيني، لكن هناك 3 وفيات أخرى و24 إصابة ومفقودين في مقاطعة ماموجو المجاورة، حيث انهار مستشفى وحوصر عدد من الأشخاص داخله.

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