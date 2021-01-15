أرمينيا تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الجمعة، تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 163 ألفًا و972 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 471 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 152 ألفًا و320 متعافيًا.وبحسب وزارة الصحة، توفي 11 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات 2974.