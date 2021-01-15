ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالدقهلية

ضبطت شرطة التموين، مصنعا غير مرخص بمحافظة الدقهلية لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية والمنظفات المغشوشة والمقلدة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري واستغلال السلع.وقامت إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية بحملة تموينية، أثمرت جهودها عن ضبط المدير المسؤول عن مصنع تعبئة أسمدة زراعية ومخصبات زراعية ومنظفات " بدون ترخيص " كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس، وبحيازته ( قرابة 15 طن من مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية ومنظفات بدون بيانات، كمية من "العبوات الفارغة - إستيكر وكراتين فارغة" لزوم التعبئة ).كما تبين قيامه بالتصنع بدون ترخيص وبدون وجود علامة تجارية مسجلة وبدون سجل صناعي، وكذا تقليد علامات تجارية لبعض المنتجات المتداولة بالأسواق، بغرض الغش التجاري والتدليس بالمخالفة للقانون.