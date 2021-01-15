رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و555 وفاة

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:15 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 24 ألفا و715 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 5534 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3 ملايين و520 ألفا و531 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية، أن روسيا سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 24715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 83 إقليما، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 3520531".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 5534، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 3094، فيما سجلت ضواحي موسكو 1361 حالة.

وتابع البيان، "غادر 27636 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2909680 شخصا".

وأشار إلى تسجيل 555 وفاة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 81 في موسكو وحدها، وإجمالي الوفيات في عموم روسيا منذ بدء انتشار الوباء بها بلغ حتى الآن 64495 شخصا

موضوعات متعلقة

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

فرنسا تفرض حظر تجوال شاملًا لمكافحة كورونا

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

بيع مفتاح زنزانة نابليون مقابل 92 ألف يورو

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

قريبا صدور مختارات قصصية «ألم الزجاج» لشريف صالح عن دار خطوط وظلال

سعيد عبده: الثقافة ضلع رئيسي في معادلة بناء الإنسان التي أعلنها السيسي

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب