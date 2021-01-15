روسيا تسجل 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و555 وفاة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 24 ألفا و715 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 5534 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3 ملايين و520 ألفا و531 إصابة.وجاء في بيان مقر العمليات وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية، أن روسيا سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 24715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 83 إقليما، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 3520531".وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 5534، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 3094، فيما سجلت ضواحي موسكو 1361 حالة.وتابع البيان، "غادر 27636 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2909680 شخصا".وأشار إلى تسجيل 555 وفاة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 81 في موسكو وحدها، وإجمالي الوفيات في عموم روسيا منذ بدء انتشار الوباء بها بلغ حتى الآن 64495 شخصا