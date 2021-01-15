في ذكرى ميلاده.. مواطنون يصرون على زيارة ضريح عبدالناصر

شهد ضريح الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر إقبال بعض المواطنين صباح اليوم الجمعة 15 من يناير الجاري، وهو ما يوافق الذكرى 103 لميلاد الزعيم الخالد.وبسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد ألغيت الاحتفالات بذكرى ميلاده هذا العام، والتي كانت يقبل فيها عشرات المواطنين وأسرة الزعيم الراحل على ضريحه لإحياء ذكراه والدعاء له.وشدد القائمون على الضريح على عدم التجمع داخلهن حيث وقفوا ينظمون دخول المواطنين فرادى ليقرؤا الفاتحة ويغادرون على الفور حفاظا على سلامة الجميع من الإصابة.وتحل اليوم الذكرى الثالثة بعد المئة لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر ثاني رؤساء مصر وصاحب الإنجازات العظيمة، ويحتفل المصريون بهذه المناسبة من كل عام بزيارة ضريحة وتداول صوره ومواقفه على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون.