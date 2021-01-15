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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:09 ص
غلق منشآت وسط الإسكندرية
غلق منشآت وسط الإسكندرية
هبه عويضه
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أغلق حي وسط الإسكندرية، 6 منشآت خلال حملة مكبرة، مساء أمس الخميس، للتفتيش على المطاعم، الكافيهات، المقاهي والمحلات، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، ومشاركة الإدارات المعنية.


وجرى خلال الحملة، المرور والتفتيش علي تلك المنشآت بطريق بشارع السلطان عبد العزيز ومنطقة وابور المياه؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسفرت الحملة عن إغلاق 6 منشآت، مخالفة.

وأكد اللواء علاء يوسف، على أصحاب المحال والمطاعم والكافيهات والمقاهي، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم واجهزة قياس درجات الحرارة بمداخل المنشات وتحقيق التباعد والالتزام بتعليمات النظافة، ووضع صنادق القمامة والتخلص الأمن من المخلفات، وكذلك تم التنبيه علي المواطنين المترددين على تلك المنشات بالاالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم.



غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
غلق 6 منشآت وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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