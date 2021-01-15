بمساحة 350 كم مربع.. تفاصيل مزرعة الطاقات المتجددة الجديدة غرب النيل

تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي " GIZ" لتطوير محطات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في موقع غرب النيل، وذلك من خلال عمليات بتقسيم وترسيم حدود جزء من المساحة المخصصة للهية بمنطقة غرب النيل، وتقدر بمساحة 350 كيلومتر مربع، بالاضافة الى تقديم المقترحات للبنية التحتية المطلوبة لتمهيد مساحة الأرض الخاضعة للدراسة لمشروعات الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.من جانبها أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة برئاسة الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي للهيئة عن طرح مناقصة لاختيار استشاري دولي مؤهل لعمل دراسة لترسيم المساحة المخصصة بمنطقة غرب وإجماليها 350 كيلومترمربع.وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للهيئة بمنطقة غرب النيل سيتم تقسمها إلي قطعتين الأولي 50 كم2 مخصصة لتنفيذ 20 مشروع للخلايا الفوتوفلطية قدرة كل مشروع 100 ميجاوات، والثانية مساحة 300 كم2 مخصصة لتنفيذ 6 مشروعات طاقة الرياح قدرة كل مشروع 250 ميجاوات.مشيرة إلى أن هذه امشروعات تدخل في إطار إستراتيجية الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية المستقبلية في مصر، فضلًا عن مساهمة هذه المشروعات في زيادة مشاركة نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة فى إجمالى مزيج الطاقة.من جانبها أكدت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي على أهمية التعاون مع الجانب المصري، الذي تعده شريك مهم في مجال الطاقة الكهربائية منذ عام 1956، مشيرة إلي أن الحكومة المصرية حددت أهدافًا واضحة ومخصصة في استراتيجياتها الوطنية لتنويع مزيج الطاقة لصالح الموارد المتجددة ؛ لتحقيق 20٪ من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، و42٪ بحلول عام 2035.وأكدت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي أن الاتفاقية الإطارية مع الاستشاري للمشروع تتضمن:- إنشاء هيكل لإدارة المشروع.- تخطيط وتحديد الموقع.- تصميم الموقع الهندسي.- ورشة عمل متعمقة تقدم النتائج المحققة، مع تبرير تخطيطات الموقع المقترحة، والجوانب الفنية لتنفيذ المشروع، والتسلسل، والاعتماد المتبادل لخطوات التنفيذ اللاحقة.كما تتضمن مدة العقد أو اتفاقية الإطار أو نظام الشراء الديناميكي بداية من الثلث الأول من يناير 2021 حتى نهاية مايو 2022، مع العلم أن هذا العقد قابل للتجديد.