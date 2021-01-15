لجذب الشباب.. «الإنتاج الحربي» تُطلق الفيديو الرابع من «بنبني لبكرة»

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، لفيديو الرابع من حملة "بنبني لبكرة"، وهى حملة إعلامية أطلقتها الوزارة ليتم من خلالها استعراض لمحات من المشروعات التي تشارك في تنفيذها وتعكس مساهمتها في التنمية الشاملة بالدولة، وتستهدف جذب الشباب للتعرف على بعض أنشطة الوزارة من خلال فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة.وأُشير خلال الفيديو الرابع للحملة، إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على إعادة استخدام المياه الرمادية، والتي هى ناتج صرف المياه من الأحواض والمغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمطابخ والمصارف الأرضية.كما تم التنويه في الفيديو الرابع من حملة "بنبني لبكرة" إلى أنه سيتم استخدام المياه الرمادية بعد معالجتها في تغذية صناديق الطرد في دورات المياه بالمساجد والمستشفيات والمباني الإدارية وري الحدائق والمساحات الخضراء وإعداد الخلطات الخرسانية وغسيل السيارات وأغراض التبريد في محطات الطاقة ومكافحة الحرائق.وبين أيضًا أنه سيتم البدء بالمركز الطبي للإنتاج الحربي بحلوان كبداية؛ لتنفيذ المشروع ثم التعميم على كل المباني الحكومية والإدارية والمستشفيات الحكومية والأماكن الدينية.