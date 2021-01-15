«العناني» يجرب «الباركود التعريفي» للآثار بأسوان (فيديو)

أجرى وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، بعد افتتاحه معبد إيزيس وتعرفه على المعبد من اللوحة التفسيرية للمعبد، التجربة على علامة '' الباركود'' والتي يمكن للزائر من خلالها الدخول على موقع الوزارة ومشاهدة جميع المعلومات عن المنطقة الأثرية، والدخول بواسطة موقع الوزارة للتعرف عن أي منطقة أثرية أخرى.و شملت خاصية " الباركود" الجديدة 20 منطقة أثرية على مستوى محافظة أسوان، من أبرزهم " فيله، وكوم أمبو، المسلة الناقصة، ومعبد كلابشة، والنقوش الصخرية بجزيرة سهيل، وجبل السلسلة، معبدي أبو سمبل، المعابد الصخرية بعمدة".و افتتح وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، معبد إيزيس وسط المدينة، اليوم الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وبالتزامن مع عيد أسوان القومي، وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.