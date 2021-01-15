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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:59 ص
تنظيم فعاليات يوم
تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تواصل مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تنفيذ مشروع "منشطي الرياضة بالأحياء السكنية" بحي مدينة ناصر بسوهاج، والذى يتم عقده كل يوم جمعة بدء من الثامنة صباحًا تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة".

وقال شوقى، إن الهدف من المشروع نشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر السوهاجية ( رجال - سيدات - أطفال ) لجميع المراحل السنية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المختلفة "مشي - جري - تمرينات رياضية"، لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن هذا البرنامج يأتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

ولفت إلى أنه يقوم بالتدريب منشطين رياضيين متخصصين بالأحياء السكنية، مستعينين بجميع أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية مختلفة.
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)
الشباب والرياضة بسوهاج تواصل تنظيم فعاليات يوم رياضي للأسر (صور)

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