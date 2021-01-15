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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

طلب عاجل بتشكيل لجنة لتقييم مياه النيل في كفر الشيخ: ملوثة

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:57 ص
مياه النيل
مياه النيل
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة هالة أبوالسعد، البرلمانية بمجلس النواب "قائمة في حب مصر" بمحافظة كفر الشيخ، إنها تقدمت بطلب عاجل لتشكيل لجنة للتحقق من وضع وحالة مياه الشرب بمدن دسوق وفوه ومطوبس وباقي مدن جانبي النيل فرع رشيد، وذلك لوجود تلوث في مياه النيل بتلك المناطق بسبب السدة الشتوية التي تحدث كل عام.

وأكدت أبو السعد، في طلب عاجل تقدمت به للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي مسلسل لا ينتهي من عدم الاهتمام من جانب الحكومة والذي يتمثل في عدم تحريكها ساكنا إلا بعد حدوث الكارثة الأمر الذي يهدد حياة 3 ملايين مواطن سنويا بمحافظة كفر الشيخ وكذلك أيضا المحافظات المجاورة التي تشترك معنا في فرع رشيد.

وأشارت الدكتورة هالة أبوالسعد، إلى أن الأزمة بدأت تظهر منذ أيام أيام وكانت البوادر هي نفوق كمية من الأسماك بسبب تلوث المياه، مؤكدة أن الوزارة وعدت أكثر من مرة بوضع حلول لتلك المشكلة ولكن حتى الآن لا توجد استعدادات من الوزارة في ذلك الاتجاه.

وأوضحت النائبه في طلبها - الذي حصل "الدستور" علي صورة ضوئية منه - أنه ليس من المنطقي أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين الحملات المختلفة للحفاظ علي صحة المواطن في الوقت الذي يتسبب فيه المياه بالأمراض للمواطنين وأهمها الفشل الكلوي لذا أرجوا من وزارة الإسكان تشكيل لجنة عاجلة لتقييم وضع حالة مياه الشرب بكفر الشيخ ومدي صلاحيتها والتحقق من تنفيذ خطة الدولة للقضاء علي أثار وتبعات السدة الشتوية.
طلب عاجل بتشكيل لجنة لتقييم مياه النيل في كفر الشيخ: ملوثة
طلب عاجل بتشكيل لجنة لتقييم مياه النيل في كفر الشيخ: ملوثة

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