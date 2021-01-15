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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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8 خطوات للحصول على فورمة مثالية

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:56 ص
فورمة مثالية
فورمة مثالية
شيماء دهب
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كثيرًا من الفتيات والرجال يحلمون بفورمة الجسم المثالية، وذلك لكي يتمتعوا بجسم رشيق ومتناسق، وفي هذه السطور نرصد لكم أسرار الحصول على فورمة مثالية خلال 45 يوما، وفقًا لخبير اللياقة البدنية أحمد عمارة.

1- لا بد من إعادة هيكلة حياتك بالكامل، واتخاذ قرار حازم أن يأخذ التدريب والرياضة حيزا من حياتك.
2- تحديد مكان ممارسة الرياضة فى الجيم أو فى النادى أو فى المنزل.
3- يجب تحديد مواعيد ثابتة لممارسة الرياضة، بحيث لا تمثل ضغطا عليك فى العمل أو فى حياتك الشخصية، وتصبح مكملا لحياتك وليست عائقا لها، وهنا يجب تحديد الأيام ومواعيد التدريب بوضوح مع مدرب متفهم.
4-واختيار المكان القريب من المنزل إن كنت ستمارس الرياضة من الجيم أو النادى، بحيث لا تعانى من عبء المسافة الذى ستتم إضافته إلى الجهد البدنى فى الرياضة.

5- مقاطعة الأكل السريع تماما، أو اقتصاره على وجبة واحدة فى الأسبوع، حتى ترى ثمار المجهود الذى ستبذله فى التمرين.
6- مراعاة فى النظام الغذائى توافر المواد الغذائية المفيدة مثل البروتين، وكاربوهيدرات، ونشويات، وسكريات، ودهون مفيدة "غير مشبعة"، وألياف من الخضار والفاكهة، وأملاح معدنية.
7- خلال الشهر الأول يجب الاهتمام برفع اللياقة العامة، فيجب رفع كفاءة اللياقة البدنية أولا حتى يتحمل القلب مجهود التمارين فيما بعد، وأهم الأجهزة فى هذه المرحلة هى جهاز الجرى، والعجلة، وجهاز التجديف، والسلم الإلكترونى، والتمارين الأرضية فى صورة تمارين البطن، لأن البطن هى بوابة عضلات الضهر وضبط الجسم، وأيضا يجب ضبط مرونة المفاصل حتى نعد جسدا جيدا فى 30 يوما.
8- قبل أي شيء يجب النظر إلى التاريخ المرضى للشخص مع مدرب متخصص حتى لا نقدم على خطوات خسائرها أكبر من مكاسبها.

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