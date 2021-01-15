تقارير: آلاف المهاجرين من هندوراس يعتزمون التوجه إلى أمريكا

ذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية في هندوراس، أن قافلة مهاجرين تضم عدة آلاف من الأشخاص تجمعت مساء أمس الخميس.وأوضحت التقارير الإعلامية أن هؤلاء المهاجرين فروا من العنف والفقر والتداعيات التي خلفها إعصاران مدمران في نوفمبر الماضي، وأنهم يعتزمون للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء الأشخاص تجمعوا في مدينة سان بيدرو الواقعة شمال غربي البلاد.وفي ديسمبر الماضي، أوقفت قوات الأمن في هندوراس قافلة مهاجرين كبيرة على الحدود مع جواتيمالا المجاورة.وإذا تمكن هؤلاء المهاجرون من الوصول إلى الحدود هذه المرة، فسيتعين عليهم إظهار نتائج فحوص سلبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وهو ما لن يكون ممكنًا بالنسبة لمعظمهم.وفي نهاية عام 2018، وصلت العديد من قوافل المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.وقد توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك الحين إلى اتفاق مع جواتيمالا وهندوراس والسلفادور لإعلان الدول الثلاث على أنها آمنة.وبموجب الاتفاق، فإنه سيتوجب على المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة طلب اللجوء في إحدى تلك البلدان عند وصولهم إليها، وإلا سيتم إعادتهم عند وصولهم إلى حدود الولايات المتحدة.وقد وافقت المكسيك في يونيو 2019 على نشر جنود لمنع المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأمريكية.وقد أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن محادثات مع مسئولين في الحكومة المكسيكية أمس الخميس، وأعرب عن رغبته في العمل مع المكسيك وشركاء آخرين لمعالجة الأسباب الرئيسية وراء الهجرة.وتعهد بايدن، المقرر تنصيبه يوم الأربعاء، بإصلاح سياسة الهجرة التي يتبعها الرئيس ترامب المنتهية ولايته.