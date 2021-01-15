رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الروسي في ألمانيا ينتقد أمريكا بسبب تهديدات «نورد ستريم 2»

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:03 ص
نورد ستريم 2
نورد ستريم 2
وكالات
طباعة
انتقد السفير الروسي في برلين، سيرجي نتشاييف، بشدة تدخل الولايات المتحدة في بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي-الألماني "نورد ستريم 2".

وقال نتشاييف، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة، اليوم الجمعة: "محاولات الولايات المتحدة لمنع تنفيذ المشروع من خلال الابتزاز والتهديدات والعقوبات خارج الحدود الإقليمية هي تعبير عن منافسة غير عادلة.. نحن نعتبر هذا النهج والحجج المرتبطة به غير مقبولة وغير قانونية وغير مقنعة".

وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف بناء خط أنابيب الغاز شبه المكتمل، وهددت بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في البناء، مبررة ذلك بما تعتبره اعتمادا مفرطا للشركاء الأوروبيين على الغاز الروسي، ويتهم مؤيدو المشروع الولايات المتحدة بأنها تريد فقط بيع غازها المسال بشكل أفضل في أوروبا.

وتعتزم ولاية ميكلنبورج- فوربومرن الألمانية إبطال مفعول العقوبات التي تهدد بها الولايات المتحدة من خلال مؤسسة بيئية تهدف إلى الصالح العام.

وتدرس الولاية شراء مكونات وآلات ضرورية لإتمام المشروع لصالح المؤسسة عبر شركة تجارية وثيقة الارتباط بالمشروع.

وقال نتشاييف إن إنشاء المؤسسة "حق أصيل لحكومة ولاية مكلنبورج- فوربومرن"، مضيفًا: "لا نعتبر أنفسنا مؤهلين للتعليق على هذا القرار".

موضوعات متعلقة

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعرف على مزايا حمية الشيكولاتة

منتجو فيلم العملاق الأخير ينوون إخراج حلقة ثالثة منه

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-1-2021

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

وليد عثمان: «جمر» رواية تفاصيل متاجرة الإخوان بالدين