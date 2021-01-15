السفير الروسي في ألمانيا ينتقد أمريكا بسبب تهديدات «نورد ستريم 2»

انتقد السفير الروسي في برلين، سيرجي نتشاييف، بشدة تدخل الولايات المتحدة في بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي-الألماني "نورد ستريم 2".وقال نتشاييف، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة، اليوم الجمعة: "محاولات الولايات المتحدة لمنع تنفيذ المشروع من خلال الابتزاز والتهديدات والعقوبات خارج الحدود الإقليمية هي تعبير عن منافسة غير عادلة.. نحن نعتبر هذا النهج والحجج المرتبطة به غير مقبولة وغير قانونية وغير مقنعة".وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف بناء خط أنابيب الغاز شبه المكتمل، وهددت بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في البناء، مبررة ذلك بما تعتبره اعتمادا مفرطا للشركاء الأوروبيين على الغاز الروسي، ويتهم مؤيدو المشروع الولايات المتحدة بأنها تريد فقط بيع غازها المسال بشكل أفضل في أوروبا.وتعتزم ولاية ميكلنبورج- فوربومرن الألمانية إبطال مفعول العقوبات التي تهدد بها الولايات المتحدة من خلال مؤسسة بيئية تهدف إلى الصالح العام.وتدرس الولاية شراء مكونات وآلات ضرورية لإتمام المشروع لصالح المؤسسة عبر شركة تجارية وثيقة الارتباط بالمشروع.وقال نتشاييف إن إنشاء المؤسسة "حق أصيل لحكومة ولاية مكلنبورج- فوربومرن"، مضيفًا: "لا نعتبر أنفسنا مؤهلين للتعليق على هذا القرار".