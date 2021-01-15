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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإيكونوميست: أردوغان يستغل كورونا لقمع معارضيه ووصمهم بالإرهاب

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:14 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمارس القمع ضد معارضيه ويستغل جائحة فيروس كورونا المستجد، لتمرير قوانين استبدادية تزيد من إحكام قبضته على السلطة، ولإسكات من ينتقدون سياسته في إدارة الوباء، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب في البلاد.

ولفتت المجلة، في تقرير لها بعنوان "كوفيد- 19 والقمع في تركيا" والذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان، بالتعاون مع حلفائه القوميين، يسعى لإخفاء الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا إلى جانب أعداد الوفيات الحقيقية الناجمة عن الوباء، مضيفا أن الوفيات الحقيقية بسبب الفيروس تجاوزت العدد المبلغ عنه رسميًا من قبل الدولة.

وأوضحت أن حكومة أردوغان دأبت على استخدام تهم الإرهاب ضد كل من ينتقد سياستها في إدارة الأزمة، لا سيما بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا كارثيا في عدد الإصابات، حيث زادت الحالات المصابة من حوالي 7000 إلى أكثر من 30000 يوميًا.

وتابعت المجلة أن أردوغان استهدف الأطباء الذين كانوا يبلغون عن الحالات غير المعلن عنها ويكشفون فساد الحكومة، وكان آخرهم رئيسة الجمعية الطبية التركية "TTB" سيبنم كورور فينكانسي، التي اتهمها الرئيس التركي بأن لها صلات بجماعات "إرهابية"، بعد أن قالت إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا يبلغ نحو 60 ألفًا، وهو ضعف المبلغ الذي أبلغت عنه وزارة الصحة.

كما صرحت "فينكانسي" بأن تركيا لم تكن قادرة على التعامل مع الموجة الثانية المتصاعدة من تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي "تحكم تصور الناس بدلًا من الوباء"، وانتقدت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة واعتبرتها غير كافية، ودعت إلى إغلاق جميع أماكن العمل التصنيعية ومراكز التسوق، من بين أمور أخرى.

وقالت "الإيكونوميست": "أصبح لدى أردوغان وحلفائه القوميين الآن سلاحا مناسبا ضد الأطباء الذين تراهم مزعجين، مشيرة إلى إنه بموجب القانون الذي أقره البرلمان في 27 ديسمبر الماضي، سيكون للحكومة سلطة إغلاق منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الفروع المحلية للجماعات الأجنبية مثل هيومان رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية، مضيفة أن أردوغان عمل على تمرير قوانين تسمح لوزارة الداخلية بإقالة الأشخاص الذين يواجهون تهمًا بالإرهاب من مناصبهم، فضلا عن تجميد أصولهم، واستبدالهم بأشخاص معينين من قبل الحكومة وإجراء عمليات التفتيش، كل ذلك تحت ذريعة "مكافحة تمويل الإرهاب".

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