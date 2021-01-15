القبض على عاطلين يديران مصنعا لإنتاج الحشيش بالهرم

القت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لاتهامه بإدارة مصنع لإنتاج مخدر الحشيش، برفقة آخر داخل عقار بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة.كانت قد وردت معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة الهرم، عن إدارة عاطلين لواحد من أكبر مصانع إنتاجمخدر الحشيش بدائرة القسم، وأنهما وراء ترويج المخدر وانتشاره بمحافظتي الجيزة والفيوم، وعقب العرض على اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف بسرعة جمع المعلومات حول نشاط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدا للقبض عليهما.و شكل العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، فريقا بحث لتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول نشاط المتهمين، وتبين أن المتهمين يقيمان بمحافظة الفيوم، ويتخذان من شقة بعقار بمنطقة الهرم مصنع لإنتاج الحشيش.عقب الحصول على إذن من النيابة، داهم رجال المباحث مقر المصنع، وتم القبض على أحد المتهمين، وضبط أدوات التصنيع، عبارة عن (كباسين لتصنيع الحشيش، ومفرمة لعجن المخدر، وبصامة، وفرد يدوية، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع، وكمية من مخدر البانجو تستخدم في التصنيع).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.