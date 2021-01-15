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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:47 ص
أساطير الحب والجمال
أساطير الحب والجمال عند الأغريق
خالد حماد
طباعة
صدر حديثا عن دار إضافة للنشر والتوزيع طبعة جديدة لكتاب "أساطير الحب والجمال عند الأغريق" للكاتب المسرحي والمترجم دريني خشبة، حيث صدرت طبعته الأولى في العام 1965، ويأتي الكتاب في 344 صفحة من القطع المتوسط.

يأتي كتاب "أساطير الحب والجمال عند الأغريق"، كمفتاح رئيس للتعرف على جذور الميثولوجيا اليونانية، يقدم لنا أصل الآلهة، وعلاقاتهم، وشجرة نسبهم، وأنواعهم.

يهدف الكتاب إلى معرفة القارئ بالخلفيات المناسبة لدى تعاطيه مع الأدب اليوناني القديم، أو مطالعة النصوص التي استلهمتها من أعمال شيللر وشكسبير وغيرهما من رواد الأدب العالمي.

جدير بالإشارة أن دريني خشبة هو كاتبٌ مَسرحيٌّ ومترجمٌ مِصري، يَعُدُّه المُتخصِّصون في مجالِ المسرحِ الأبَ الروحيَّ للدراساتِ المسرحية. وقد تبنَّاه بعدَ ذلك «طه حسين» وعيَّنَه بإدارةِ الترجمةِ بوزارةِ المَعارفِ العُموميةِ عامَ ١٩٤٢م، كما كان عضوًا في أقسامِ الترجمةِ وفَحصِ الكُتبِ والألفِ كتابٍ بإدارةِ الثقافةِ العامة. عُيِّن مُحاضرًا في «معهد الدراسات المسرحية» لمادةِ الأدبِ المسرحيِّ وتاريخِ المسرحِ في عامِ ١٩٤٤م.

وتُعَدُّ كُتبُ «دريني خشبة» من أهمِّ ما كُتِب في المسرحِ العربي، وكتابُه «أشهر المذاهب المسرحية» يُدرَّسُ في أكاديمياتِ وكلياتِ الآدابِ والفنونِ الجميلةِ بكلِّ الدولِ العربية.

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طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

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