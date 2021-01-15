آليات إجراء تعديل وزارى ومناقشته تحت قبة البرلمان

حسمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مسألة إجراء تعديل وزاري، حيث نصت على أنه لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار، خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ‏وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.