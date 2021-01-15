تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة.. افتتاح معبد «إيزيس» بأسوان (فيديو)

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معبد إيزيس بوسط المدينة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وبالتزامن مع عيد المحافظة القومي.وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.الجدير بالذكر أن تم اكتشاف معبد إيزيس في عام 1871، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة إلهه إيزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه، وبلغ طوله ما يقرب من 19 مترًا.وبُني المعبد من الحجر الرملي ويضم 2 من الأبواب، وهم الباب الرئيسي متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح للدخول منها، إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى "قدس الأقداس"، والتي نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.