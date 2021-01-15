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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قبل الاحتفال بعيد الغطاس.. ما هي الأعياد السيدية الكبري؟

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:00 ص
الكنيسة المرقسية
الكنيسة المرقسية
مونيكا جرجس
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين المقبل، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد بترؤس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كل عام بـ 14 عيدًا سيديًا أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها، فتم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و 7 أعياد صغيرة.

ما مفهوم الأعياد السيدية؟

إن الأعياد السيدية هي فرص تعبدية تخص السيد المسيح وتعيش فيها الكنيسة أحداث هذه التذكارات الفائقة.

ما هي الأعياد السيدية الكبري؟

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على: «البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد والذي يحل في 7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة».

البابا يشرح مفهوم الأعياد السيدية

ويقول البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال مقطع فيديو له إن «الأعياد الكبيرة تم تسميتها بهذا الاسم لأنها تتعلق بالأعمال الكبيرة التي قدمها المسيح للبشر».

وأوضح «الأعياد الكبيرة تشمل قداس الميلاد، وقداس الغطاس، و قداس القيامة»، مضيفًا: «قداس الميلاد نبدأه قبل منتصف الليل بفترة وينتهي مع بداية اليوم الجديد في 7 يناير».

وأضاف أن «كل عيد يسبقه صلاة، فمثلًا عيد الميلاد يسبقه صيام 43 يومًا، وعيد الغطاس يسبقه صيام يوم واحد، وعيد القيامة يسبقه صيام 55 يومًا».

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