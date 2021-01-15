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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيتر ميمي ينتهي من تصوير مشاهد «رابعة» في «الاختيار 2» خلال 3 أيام

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:57 ص
بيتر ميمي
بيتر ميمي
محمد مجدي
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اقترب المخرج بيتر ميمي من إنهاء تصوير أصعب مشاهد مسلسله الجديد الاختيار في جزئه الثاني، وذلك بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، وذلك استعداد لعرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم.

وعلمت "الدستور"، أن بيتر تتبقى له ثلاثة أيام وينتهي من أصعب مشاهد العمل، بسبب إعداد المشاركين في مشاهد فض الاعتصام، حيث يشارك عدد كبير من المجاميع، ليتجه بعد ذلك إلى لوكيشن تصوير آخر.

من جانب لم يحدد ميمي الفنان الذي سوف يقدم دور الفنان الراحل هادي الجيار، الذي توفي بسبب فيروس كورونا مؤخرا.

مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني يشارك في بطولته كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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