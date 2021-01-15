ملخص بأهم أنشطة «الزراعة» فى أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 21، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 8 الى 14 يناير، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.وسلط الإنفوجراف الأسبوعي الضوء على، الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ومسئولي الجهات المعنية، لمتابعة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية من واقع الرصد الميداني.وقام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة مفاجئة إلى مشتل المنيب في محافظة الجيزة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر الأصول غير المستغلة أو مستغلة بشكل غير اقتصادي لرفع كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها الأمر الذي يدعم جهود التنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، لمناقشة ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للنهوض بالإنتاج الزراعي ومؤشرات الأداء، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث تم خلال الاجتماع بحث آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للوزارة، بشكل اقتصادى.وعقد القصير اجتماعًا مع رؤساء الجمعيات العامة للائتمان والاصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بحضور رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وبحث معهم تفعيل دورهم في خدمة المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات ذات المواصفات القياسية والمشاركة في منظومة تحديث الري وتطوير مراكز تجميع الألبان.في سياق متصل أعلنت الوزارة، اعتماد أول دفعة قروض لعدد من المزارعين لتركيب شبكات الرى الحديث بمحافظة السويس، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة الري الحديث والحقلى، كما اعتمد وزير الزراعة، تمويل وإقراض 59.5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان في 6 محافظات مختلفة، حيث تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5% كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل.وتفقدت لجنة من قيادات ومركز البحوث الزراعية حقول إكثار التقاوي والحقول الإرشادية بمحافظتي القليوبية والمنوفية لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل والوقوف على أي مشكلات لحلها، كما قامت اللجنة اللجنة بالمرور على محصولي القمح والفول وتوعية المزارعين بالإرشادات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة، والتي تشهد ظروف جوية متقلبة.وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020، بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 1865 طن، تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه وتم تحرير 12015 محضر بتلك المخالفات.