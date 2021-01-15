بعد طرحه «طبيعي».. تفاصيل ألبوم جوزيف عطية الجديد

طرح المطرب اللبناني جوزيف عطية الأغنية الأولى من ألبومه الجديد تحت عنوان "طبيعي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وكافة المتاجر الرقمية.الأغنية التي وصلت عدد مشاهدتها 150 ألفا مقتربة من ربع المليون الأول هي من كلمات وألحان رامي شلهوب، إنتاج موسيقي لجمال ياسين، أمّا الكليب فهو من إخراج جاد شويري.ألبوم جوزيف يضم ١٠ أغاني جاهزين من أكثر من عام تقريبًا، وقد تأجّل أكثر من مرّة، بسبب جائحه كورونا، ويضم عدد من الأغاني المصرية والخليجية، وهناك أيضًا 3 أغنيات باللهجة اللبنانية تعاون خلالهم مع الشاعر على المولى، بالإضافة إلى أغنية باللهجة الأردنية.الجدير ذكره أن جوزيف قد طرح مؤخرا أغنية "خط أحمر" من كلمات فراس الحبيب، ألحان بسام مهدي، توزيع عمر صباغ.