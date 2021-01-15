فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، عن فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، نظرا لتحسن تدريجي للأحوال الجوية، وسطوع الشمس، بعد أن وصلت سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن.كانت مناطق غرب الإسكندرية، شهدت أمطار غزيرة، الخميس، بالتزامن مع بدء نوه "الفيضة الكبرى"، والتي تستمر لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية شديدة البرودة.فيما أعلنت هيئة ميناء الاسكندر حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى وغلق البوغاز.و وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 180 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحي، 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.