فتح ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قررت سلطات ميناء الإسكندرية صباح اليوم الجمعة فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج.وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إنه تقرر إغلاق البوغازين أمس نتيجة سوء حالة الطقس وحرصا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الأرواح والملاحة بالمسطح المائي للميناء.وأضاف أنه تقرر السماح للسفن والبواخر بمغادرة ميناء الإسكندرية ودخولها ورسوها على الأرصفة لتفريغ حمولاتها طبقا لأولوية التراكي.يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء الفيضة الكبيرة" وتستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية وهي شديدة الأمطار.