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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسجل 8199 إصابة جديدة و166 وفاة بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:27 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 آلاف و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و146 ألفا و963 حالة.

وقال ستيبانوف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19 تشمل 236 طفلا و315 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا، مضيفا أنه تم تسجيل 166 حالة وفاة.

وأفاد بأن 10 آلاف و328 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، فيما انتقل 2152 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا ثم أوديسا ودنيبروبتروفسك.

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