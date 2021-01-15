التفتيش العمالى على 468 منشأة ببورسعيد خلال ديسمبر

قال السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 468 منشأة، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 52 محضرًا عماليًا.وأضاف "السنجابي"، أنه تم عقد ندوتين توعية، فضلًا عن التفتيش على 114 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 22 محضرًا يتعلق بمخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 13 ندوة توعية وصل عدد المستفيدين منها 120 مستفيدًا في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأنواع المخاطر التى يواجهها العمال وطرق الوقاية منها والمادة 134 من قانون رقم 12 لسنة 2003، بخصوص لجان السلامة المهنية والجهاز الوظيفي.