مقتل 12 جنديًا ومدنيًا فى هجوم لحركة طالبان بشمال أفغانستان

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الجمعة، عن مقتل 12 جنديا أفغانيا ومدنيا في هجوم شنته حركة طالبان الإرهابية على نقطة تفتيشية بمقاطعة "إمام صاحب" بولاية "قندوز" شمالي البلاد.وقال رباني رباني، العضو بمجلس الولاية حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية إن الهجوم الذي وقع مساء أمس الخميس أسفر أيضا عن إصابة العديد من الأشخاص، فيما أوضح مصدر أمني بالولاية أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 أفراد من قوات الأمن، وإصابة 15 شخصًا على الأقل.ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع خسائر بين صفوف الحركة الإرهابية.يذكر أن الهجوم الذي شنته طالبان يأتي في ظل مفاوضات السلام الحالية مع الحكومة الأفغانية.