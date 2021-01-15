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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة»: تعيين 716 شابًا ببورسعيد في ديسمبر الماضي

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:05 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 716 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 150 من ذوى القدرات، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1330 شابًا منهم 46 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن استخراج 472 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 162 شكوى، تم تسوية شكوتين، وحفظ 113 منها، وإحالة 17 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، حيث تم صرف 13 ألف جنيه لـ 6 عمال منحة مولود، ومنحتين وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه كرعاية صحية لعامل آخر، فضلًا عن استخراج 150 شهادة "أمان" كل واحدة بمبلغ 500 جنيه وتسليمهم للعمال المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة.

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