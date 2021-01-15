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مصر

وزير القوى العاملة يتابع إجراءات الوقاية بمصانع الإسكندرية

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:56 ص
إجراءات الوقاية بمصانع
إجراءات الوقاية بمصانع الإسكندرية
دعاء جابر
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات لمديري مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بالمتابعة الدورية علي مدار الأسبوع للمصانع والمنشآت للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن متابعة تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الأكمل، وضرورة استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم ودمجهم بآليات العمل بالمصانع للحصول على أفضل ما لديهم من قدرات وإبداعات.

وفي هذا الإطار تابع ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية المكاتب التابعة للمديرية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا وأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، ومتابعة حسن تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، كما قام بزيارة منطقة القوي العاملة برج العرب، حيث تفقد مكاتب التشغيل والتفتيش، وعلاقات العمل بالمنطقة.

كما قام بزيارة ميدانية لبعض الشركات بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب بدأت بشركة سمرمون للصناعات الغذائية، حيث كان استقباله المهندس هاني المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو جمعية رجال الأعمال، وتم مناقشة سبل التعاون بين المديرية والشركة في المجال العمالي، وتم متابعة تشغيل العمالة، وبحث المشكلات التي تواجه هذه الصناعة، وأهمية صناعة الاستزراع السمكي، والتي تحتل فيها مصر حاليا المركز السادس عالميا لوجود عائد مادي كبير من هذه الصناعة وتم الاتفاق علي تدريب الشباب الخريجين علي هذه الصناعة.

وامتدت الجولة لتشمل زيارة شركة فاركو بي للصناعات الدوائية، حيث التقى مدير المديرية الدكتورة وفاء خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، والدكتورة مني زكريا مدير عام المصانع، وياسمين سلامة مدير الموارد البشرية، ومصطفى ربيع مدير تشغيل الموارد البشرية، والعميد عماد الشعراوي مدير السلامة والصحة المهنية بالمصنع، ومحمد السيد المدير الإداري بالشركة، وتم مناقشة حقوق العمال والتأكد من حصولهم علي كافة مستحقاتهم خاصة في ظل الأزمة الحالية لجائحة كورونا.

كما تم التأكيد على ضرورة استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم، وأهمية دمجهم بآليات العمل بالمصانع للحصول على أفضل ما لديهم من قدرات وإبداعات قد تفوق في كثير من الأحيان قدرات الاصحاء، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وتم الاتفاق علي التعاون مع الشركة في مجال التشغيل للشباب من خلال تدريبهم بالشركة قبل التخرج لحصولهم علي فرصة عمل من خلال التواصل المستمر مع مكتب العمل بالمنطقة.

وأعقب ذلك جولة تفقدية بالمصنع لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمصنع ومتابعة العمال والاستماع لهم، وتم التأكد من التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،والتنبيه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصرامة للوقاية منه.

رافق مدير المديرية في الجولة عبد الونيس عبد الله مدير المنطقة برج العرب، وأحمد فتحي مدير مكتب التفتيش، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل، وأشرف جمعة باحث بإدارة العمالة غير المنتظمة.

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