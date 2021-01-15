رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر «نيكى» اليابانى يتراجع عن أعلى مستوى فى 30 عامًا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:14 ص
المؤشر نيكي
المؤشر نيكي
وكالات
طباعة
أنهى المؤشر نيكي الياباني، موجة صعود استمرت خمس جلسات، اليوم الجمعة، لينزل عن أعلى مستوى في 30 عامًا الذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما كبحت أسهم التكنولوجيا الخسائر بعد أن حققت "تي.إس.إم.سي" التايوانية لصناعة الرقائق أرباحا فصلية هي الأفضل على الإطلاق.

وانخفض المؤشر نيكي 0.62 بالمئة إلى ‭28519.18‬ نقطة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا جديدا منذ أغسطس آب 1990 أمس الخميس، لكنه سجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ليصعد 1.35 بالمئة في الأسبوع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 بالمئة إلى 1856.61 نقطة.

وانخفضت أسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان أيضا في تعاملات ما بعد الظهيرة، لكنها عكست مسارها وتتجه صوب مستويات مرتفعة قياسية بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار؛ لتنشيط أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية "تي.إس.إم.سي" أفضل ربح فصلي لها على الإطلاق أمس الخميس، ورفعت تقديراتها للإيرادات والإنفاق الرأسمالي، ما دفع مؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات إلى مستوى قياسي مرتفع.

وربح سهم "سيكو إبسون" 7.32 بالمئة، بينما تقدم سهم "طوكيو إلكترون" 3.91 بالمئة وارتفع سهم "أدفانتست" 2.76 بالمئة.

وتصدر سهم كانون قائمة الرابحين على المؤشر نيكي ليقفز 8.39 بالمئة، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح للسنة التي انتهت للتو فوق تقديرات المحللين.

ونزل سهم "فاست" للتجزئة 2.85 بالمئة، حتى بعد أن قالت الشركة إن أرباحها التشغيلية للربع الأول أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، فيما نزل سهم "سوبارو" 2.11، بعد أن أصبحت الشركة أحدث صانع للسيارات يخفض الإنتاج؛ بسبب نقص عالمي في أشباه الموصلات.

وتراجع سهم "تويوتا موتور" 1.65 بالمئة، بينما انخفض سهم "هوندا موتور" 2.88 بالمئة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعرف على مزايا حمية الشيكولاتة

منتجو فيلم العملاق الأخير ينوون إخراج حلقة ثالثة منه

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-1-2021

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

وليد عثمان: «جمر» رواية تفاصيل متاجرة الإخوان بالدين