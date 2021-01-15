التحقيق مع عاطل متهم في 29 قضية بالجيزة

تستكمل النيابة العامة بمحافظة الجيزة، تحقيقاتها مع عاطل متهم في 29 قضية متنوعة، للوقوف على ظروف وملابسات ارتكابه جرائم القتل والسرقة بالإكراه في تلك القضايا، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك الجرائم، لاستكمال التحقيقات.وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكشف عن مكان اختباء عاطل سبق اتهامه في 29 قضية " قتل، سرقة بالإكراه، سرقات متنوعة"، ومطلوب ضبطه لتنفيذ 9 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "استعراض قوة - سلاح - ذخيرة - شروع في قتل - سرقة "، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 6 قضايا " تعامل في مسروقات، سرقة، مباني".وكفت تحريات رجال المباحث تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة الصف مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، بمكان اختبائه، وبحوزته (بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدري الحشيش والهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.