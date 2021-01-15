رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع عاطل متهم في 29 قضية بالجيزة

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:56 ص
عاطل متهم
عاطل متهم
محمد عيسى
طباعة
تستكمل النيابة العامة بمحافظة الجيزة، تحقيقاتها مع عاطل متهم في 29 قضية متنوعة، للوقوف على ظروف وملابسات ارتكابه جرائم القتل والسرقة بالإكراه في تلك القضايا، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك الجرائم، لاستكمال التحقيقات.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكشف عن مكان اختباء عاطل سبق اتهامه في 29 قضية " قتل، سرقة بالإكراه، سرقات متنوعة"، ومطلوب ضبطه لتنفيذ 9 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "استعراض قوة - سلاح - ذخيرة - شروع في قتل - سرقة "، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 6 قضايا " تعامل في مسروقات، سرقة، مباني".

وكفت تحريات رجال المباحث تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة الصف مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، بمكان اختبائه، وبحوزته (بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدري الحشيش والهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021

أمريكا تدرج حركة «حسم» فى مصر على قوائم الإرهاب

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات «كورونا» ضمن منظومة التأمين الصحي

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعرف على مزايا حمية الشيكولاتة

منتجو فيلم العملاق الأخير ينوون إخراج حلقة ثالثة منه

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 15-1-2021

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من «أساطير الحب والجمال عند الأغريق» لـ دريني خشبة

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. أول مظاهرة خرج فيها وتاريخه مع الكتب

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

وليد عثمان: «جمر» رواية تفاصيل متاجرة الإخوان بالدين