إندونيسيا تمدد العمل بالحوافز الضريبية للقطاع الصحي لنهاية 2021

أعلنت هيئة الضرائب في اندونيسيا، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية قررت تمديد العمل بالحوافز الضريبية للقطاع الصحي في البلاد حتى نهاية 2021، لدعم برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن هيستو يوجا ساكساما، المتحدث باسم هيئة الضرائب قوله في بيان إن الحوافز الضريبية على الدخل الإضافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، تم تمديدها أيضا حتى يونيو.2021وتشمل الحوافز الضريبية الأجهزة الطبية التي تدعم برنامج التطعيم ضد كورونا، مثل المحاقن، وكمامات الوجه، والقفازات الطبية، فضلا عن أجهزة التبريد، ومولدات الكهرباء.وكانت حكومة جاكرتا قد أعلنت في وقت سابق تقديم حوافز ضريبية للقاحات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، واشترطت أن تحصل شركات الصناعات الدوائية على خطاب توصية من وزارة الصحة من أجل الاستفادة من هذه الحوافز.