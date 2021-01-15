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تقارير ومتابعات

شروط استحقاق المعاش من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:41 ص
المعاش
المعاش
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة شروط استحقاق المعاش من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،  وذلك عقب إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيه تطبيق قانون المعاش الحديد بداية من شهر يناير الجاري، والذي يتم صرفه في 5 فبراير المقبل لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش .

شروط استحقاق المعاش من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية شروط استحقاق المعاش للأرامل أن يكون زواجا موثقا أو ثابتا بحكم قضائي والمطلقة طلاقاً رجعيا مالم تنهي شهور عدتها والتي تقدر بــ 100 يوم وفقا للقانون أو لوضع الحمل إذا كانت حامل أما استحقاق المعاش الأبناء الذكور فقد اشترطت الهيئة أن إلا يتخطى سن المستحق 21 عاما أو عدم مزاولة مهنة لمن هم دون 26 عاما أو العاجز كليا عن كسب الرزق بموجب تقارير طبية توضح حالته الصحية كما اشترطت الهيئة للأبناء الإناث إلا تكون متزوجة واشترطت الهيئة لحصول الأخوات للمعاش إلا يكون لايكون للأخت أو أخ دخلا ثابتا يعادل قيمة المعاش.

الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

يجب أن يقدم مستحقي المعاش عدة أوراق رسمية حددتها هيئة التأمينات الاجتماعية وهى:-

شهادة الوفاة
شهادة من جهة تعليم الأبناء الذكور تدل على عدم تجاوزهم سن 26 عاما  

صور شهادات الميلاد لمن ليس لهن أرقام تأمينية من المستفيدين

صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين

تقدم الأرملة الراغبة في الانتفاع بالعلاج والرعاية الطبية طلب بنموذج رقم 99 مكرر و 2 صورة فوتوغرافية

معلومات عن هيئة التأمينات الاجتماعية

في يناير الجاري يتم تطبيق شروط استحقاق المعاش من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تلك الهيئة الاقتصادية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والمسؤولية عن الاشتراكات التأمينية وصرف المعاشات لمن يبلغ سن التقاعد تم إنشاؤها عام 1935 بموجب القانون رقم 79 لسنة 75 .

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