إصابات «كورونا» تقترب من نصف مليون حالة فى سويسرا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في سويسرا، إلى 492 ألفا و832 حالة، حتى صباح اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 8586 حالة.وأشارت البيانات، إلى أنه تعافى من فيروس كورونا، 317 ألفا و600 شخص من المصابين.وأعلنت سويسرا، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعًا.