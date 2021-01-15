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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة حاويات وبضائع عامة

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:17 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط 22 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3290 طنا تشمل 500 طن أسمنت، و2790 طن يوريا.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41 ألفًا و866 طنًا، تشمل 21 ألفًا و200 طن ذرة، و1049 طن خشب زان، و5964 طن حديد، و2126 طن صودا، و4443 طن فول، و7084 طن قمح. ‎

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 374 حاوية مكافئة تشمل خضروات "بازلاء، بطاطس، بقدونس، خس"، وحاصلات زراعية "فول، ليمون، ينسون، شطة، شمر، لب وسمسم"، وفواكه "برتقال، بلح، يوسفي"، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، هولندا، باكستان، أمريكا، اليونان، إنجلترا، الهند، ماليزيا، إندونيسيا، بنجلاديش، سنغافورة.

وأشارت الهيئة، إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 128 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2296 حاوية مكافئة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120 ألفًا و156 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107 آلاف و330 طنًا، ليغادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4111 شاحنة.

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