«الزراعة»: الحملة القومية للفول البلدي تواصل عملها بقنا

قال الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية ورئيس الحملة القومية للفول البلدي بوزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عمل يوم حقل بمحافظة قنا بزمام الإشراف البحرية، والمرور على الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية للفول البلدي صنف "مصر 1" محمل على قصب.وأضاف "عزمي"، في تصريحات له اليوم الجمعة، إنه تم إلقاء الضوء على أهم التوصيات الفنية الخاصة بمحصول الفول البلدي في هذه المرحلة من عمر النبات وأهمها مكافحة حشرة المن والتوصية برش المبيدات الموصي بها وعدم الإسراف في الري والتسميد الأزوتي، والاهتمام بإجراء عملية العزيق وغيرها من التوصيات الفنية الخاصة بمحصول الفول وضرورة إجراء العزيق.وأوضح رئيس الحملة القومية للفول البلدي، أن الحملة تستهدف توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بمحصول الفول البلدي باعتباره أحد أهم المحاصيل الغذائية والاستراتيجية لدي المصريين، مشددًا على أهمية نشر الأصناف المعتمدة لزيادة إنتاجية المحصول وزيادة عائد الفلاحين من زراعة محصول الفول البلدي.