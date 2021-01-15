إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 2.2 مليون حالة والوفيات 53079

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2.21 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة مدريد، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 53 ألفا و79 حالة،وتعافي من مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.وأعلنت إسبانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 49 أسبوعا.