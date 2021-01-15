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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق ميدان السقالة وشارع الشيراتون بالغردقة.. تعرف على السبب

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:48 ص
غلق ميدان السقالة
غلق ميدان السقالة وشارع الشيراتون بالغردقة
علي عواد
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أعلن مركز عمليات محافطة البحر الأحمر، اليوم، إغلاق ميدان السقالة وأول شارع الشيرتون لإصلاح خط المياه الرئيسى بالغردقة.

وأكد مركز العمليات في بيان له، أنه سيتم الإغلاق من الساعة التاسعة صباحا حتى نهاية أعمال الإصلاح، حيث يعد ميدان السقالة مدخل شارع الشيرتون وميدان أكوافن والهضبة.

كما أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى غدًا السبت بعدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأوضح مركز عمليات البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن مناطق إسكان مبارك، وإمتداد حفر الباطن، كذلك أكد مركز عمليات البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار يوم الأحد المقبل عن مستشفى الحكمة، ومنطقه العرب من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية.

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