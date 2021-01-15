2.34 مليون إصابة بـ«كورونا» فى إيطاليا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا، إلى 2.34 مليون حالة إصابة، صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 80 ألفًا و848 حالة.وأشارت البيانات إلى تعافي1.69 مليون شخص من المصابين بالمرض.وأعلنت إيطاليا، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعًا.