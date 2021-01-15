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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اقتصاد بريطانيا ينكمش 2.6% في نوفمبر

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:29 ص
الاقتصاد البريطاني
الاقتصاد البريطاني
وكالات
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انكمش الاقتصاد البريطاني 2.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في أول تراجع شهري للإنتاج منذ الانخفاضات الناجمة عن إجراءات العزل العام الأولية الهادفة لمكافحة كوفيد في أبريل، إذ جرى فرض قيود جديدة على معظم البلاد لإبطاء انتشار المرض.

وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية، يقل بكثير عن متوسط التوقعات لانخفاض 5.7 بالمئة، في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء في الاقتصاد.

ويقدر بنك إنجلترا المركزي، أن اقتصاد البلاد انكمش بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وفي ظل سريان إجراءات عزل عام جديدة منذ يناير، فإنه من المرجح أن تكون البلاد انزلقت إلى ركود ثان بعد انتعاش.

وكثف البنك المركزي برنامجه لشراء السندات إلى قرابة 900 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر، وقال محافظه أندرو بيلي هذا الأسبوع إنه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز.

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