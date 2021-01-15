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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاح «سينوفارم» الصينية يُعطي نتائج جيدة ضد السلالة الجديدة من «كورونا»

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:25 ص
لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم
وكالات
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قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، يانج شياو مينج، إن فعالية اللقاح الذي طورته وحدة تابعة لشركة سينوفارم العملاقة للأدوية أظهر نتائج أولية جيدة ضد السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن يانج قوله إن التجارب السريرية أظهرت أن الجرعات التي تلقاها المتطوعون بين فاصل زمني لثلاثة أو أربعة أسابيع كانت الأكثر فعالية.

وأوضح يانج أن بيانات التجارب السريرية ضمن المرحلة الأولى والثانية، تظهر أن اللقاح يوفر حماية يمكن أن تستمر لمدة نصف عام على الأقل، مشيرًا إلى أن المجموعة تنتظر النتائج لمعرفة ما إذا كان اللقاح يوفر حماية تمتد إلى ثمانية أشهر.

ولفت إلى أن اللقاح آمن ويمكن منحه للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، لكنه حث على توخي الحذر في تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات؛ لأن جهاز المناعة لديهم لا يزال في طور النمو.

ونوه بأن مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية يمكنها إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح في عام 2021.

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