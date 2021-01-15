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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تفرض رسوم إغراق على واردات «ميتا كريسول» من أمريكا وأوروبا

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:22 ص
رسوم إغراق على الواردات
رسوم إغراق على الواردات
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قررت الصين فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات "ميتا كريسول"، من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم، أن القرار استند إلى تحقيق في مكافحة الإغراق بدأ في يوليو عام 2019، وخلص إلى أن الصناعة المحلية في الصين عانت من أضرار كبيرة بسبب إغراق هذه المنتجات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان.

وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من اليوم الجمعة، سيتم تحصيل الرسوم بمعدلات تتراوح بين 27.9% و131.7% لفترة خمس سنوات.

ويستخدم "ميتا كريسول" على نطاق واسع في مجالات الطب والمبيدات ومضادات الأكسدة وغيرها.

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