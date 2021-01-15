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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة تعدين بجنوب إفريقيا تعرض مساعدة الحكومة في التطعيم ضد «كورونا»

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:21 ص
التطعيم ضد «كورونا
التطعيم ضد «كورونا
وكالات
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عرضت شركة "سيباني ستيل ووتر المحدودة"، وهى من أكبر شركات التعدين في مجال المعادن الثمينة بجنوب إفريقيا، المشاركة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد، عن طريق تطعيم عشرات الآلاف من عمال المناجم والمقيمين في المناطق السكنية المجاورة لأماكن عملياتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن نيل فرونيمان الرئيس التنفيذي للشركة، قوله إن الشركة التي توظف قرابة 84 ألف عامل، لديها طاقة كافية في منشآتها الصحية البالغ عددها 45 منشأة لتطعيم نحو 18 ألف شخص يوميًا.

وأضاف فرونيمان في مقابلة صحفية أنه يتعين على الحكومة أن تستفيد من شركة سيباني وغيرها من شركات التعدين في حملة التطعيم، نظرا لأن هذه الشركات لديها خبرة في مجال اختبارات وعلاج مرض السل وفيروس إتش.أي.في المسبب لمرض الإيدز.

وذكر فرونيمان: "إننا نعتبر التطعيم مسألة رئيسية من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، ونحن كصناعة لدينا على الأرجح إمكانيات أكبر من الخدمات الصحية الوطنية، واعتقد أنه من المهم أن تلتفت الحكومة إلى ذلك".

وكانت صناعة التعدين في جنوب افريقيا، التي يعمل بها أكثر من 450 ألف شخص، قد أعدت سلسلة من الإجراءات العام الماضي للتصدي للجائحة، تتنوع ما بين قياس درجات الحرارة وتقديم تطعيمات ضد نزلات الأنفلونزا إلى تتبع المخالطين.

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